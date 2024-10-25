Хочет сладких апельсинов. Обнищавшая Земфира заговорила о возвращении в Россию

Земфира (признана в РФ иноагентом), известная певица, которая покинула Россию, снова заговорила о своём возможном возвращении на Родину. Правда, не особо ее здесь ждут, но певицу такие мелочи не останавливают. Жить ведь на что-то надо.

Уже два года Земфира живёт в Европе, пытаясь заработать хоть немного денег, но всё ещё надеется вернуться в Россию.

На концерте в Праге она обратилась к своим поклонникам и пообещала, что приедет в Россию.

«Это имеет огромное значение для меня. Мы с нетерпением ждём встречи там. И однажды мы обязательно встретимся», — твёрдо сказала она.

Похоже, исполнительница всё ещё не может смириться с реальностью и понять, что жители России не встречают её с радостью и не готовы закрыть глаза на резкие высказывания Земфиры в адрес своих сограждан.

Все прекрасно понимают: причины, по которым известная исполнительница вдруг начала искать встречи с россиянами, связаны не с ее «любовью» к Родине, а с тяжёлым материальным положением за границей.

Фото: из открытых источников

В интервью для 5-tv.ru Леонид Дзюник, музыкальный продюсер, высказал мнение: после побега за кордон певица ожидала, что её концерты будут пользоваться большим спросом, а сама она станет невероятно востребованной и успешной. Однако, по его словам, она оказалась лишь одной из многих никому не известных артисток.

«В Европе тебе не место. Здесь ты как дома, здесь тебя знают, здесь тебя помнят и любят. Даже если ты приедешь без гроша в кармане, ты всё равно сможешь заработать хоть немного — встанешь и начнёшь петь в переходе. А там таких желающих петь в переходе миллионы», — считает продюсер.

Дзюник подчеркнул, что артистка совершила серьёзный промах, выбрав для жизни европейскую страну.

«Когда ты отправляешься в путешествие с солидным запасом средств, это одно. Но если ты приезжаешь туда и оказываешься в ситуации, когда, как говорится, «доедаешь без соли», то никакого удовольствия от поездки уже не получишь», — отметил Леонид.

Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что ранее в интернете уже распространялась информация о возвращении Земфиры Рамазановой в Россию. Сообщалось, что певица посетила одну из столичных медицинских клиник. Однако впоследствии выяснилось, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ложное известие о возвращении изменницы вызвало у людей сильное возмущение. В комментариях к новостным сообщениям многие выражали негодование по поводу того, как иностранный агент мог оказаться в России.

А если все же вернется?

В феврале 2023 года Министерство юстиции Российской Федерации включило Земфиру в список иностранных агентов. Причиной такого решения стали многочисленные публичные заявления певицы в поддержку украинской армии и получение финансовой помощи от зарубежных организаций.

Фото: из открытых источников

Артистка активно выступает с концертами в государствах, которые не поддерживают Россию, и в своих выступлениях выражает несогласие с проведением специальной военной операции по защите Донбасса.

Но, как утверждает юрист, руководитель юридической компании Юлия Вербицкая-Линник, у артистки не должно возникнуть проблем с поездкой в Россию. Более того, с юридической точки зрения никаких препятствий для этого нет, так как статус иноагента не запрещает лицу пересекать границу, а просто накладывает дополнительные обременения. Например, запрещает участвовать в некоторых государственных мероприятиях.

Она уехала, вернуться не обещала, но…

В 2022 году Земфира Рамазанова покинула Россию и отправилась во Францию. Это произошло вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Вместе с ней уехала и её близкая подруга, актриса Рената Литвинова.

Артистка поселилась в квартире, которая принадлежит дочери Ренаты Литвиновой, в Париже.

Стоило перешагнуть порог в Европу, Земфира тут же начала высказывать своё мнение о ситуации и выражать поддержку действиям властей Киева. Она выступала с концертами в европейских странах, призывая людей делать пожертвования для нужд украинской армии, и сама не гнушалась спонсировать украинских боевиков.

Фото: из открытых источников

А еще критиковала свою Родину и обвиняла жителей России во всех возможных грехах. На выступлении в Лимассоле она сказала, что специальная военная операция — это «ужас, который стал явью», и ей очень грустно, что она больше не сможет выступать на Украине.

Однако европейскому зрителю быстро наскучило наблюдать за тем, как известная личность просит милостыню. В жизни Рамазановой началась череда неудач. Её перестали приглашать не только на закрытые мероприятия в качестве артистки, но и просто как гостью.

Земфира не хотела признавать своё поражение и активно демонстрировала это в социальных сетях. Она утверждала, что ей хорошо живётся в эмиграции, и даже назвала Париж своим домом, где, по её словам, она чувствует себя «свободной».

Однако скрыть правду невозможно, и многие представители музыкальной индустрии всё же говорили о реальном положении дел Рамазановой. Например, шоумен Стас Барецкий в одном из интервью рассказал, что певица выступает на разогреве у него и других артистов, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Фото: из открытых источников

Бывшие фанаты Земфиры не смогли больше терпеть её отвратительное поведение. Они начали массово обращаться в Министерство юстиции с требованиями признать артистку иностранным агентом. В то же время певица несколько успокоилась и на время перестала проявлять свою ненависть.

Во время одного из выступлений она не стала разворачивать флаг Украины, который ей бросила украинка. Более того, певица быстро передала знамя за сцену, не сказав ни слова. Однако этот жест не помог ей избежать статуса иностранного агента и вернуть любовь россиян.

Так что, если Земфира Рамазанова на самом деле собралась обратно в Россию, то не вэлкам.

Автор: Мария Доброва