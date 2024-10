Хочет сладких апельсинов. Обнищавшая Земфира заговорила о возвращении в Россию

Перечень террористов и экстремистов:

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО АЙДАР; БАДЕНДЯ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ; КОЗЛОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА; ЗАЗУЛЯ СЕРГЕЙ; ШУЛЬГА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; САЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА; ГУДКОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; КУИМОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ; СЛАВИНСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ДУРНОВЦЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ; ГУРКО АЛЕКСАНДР ЗЕНОНОВИЧ; ШАТАЛОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ; ХАНАФИЕВ ИЛЬНАЗ ИЛЬШАТОВИЧ; БАЛИЦКИЙ ЯРОСЛАВ БРОНИСЛАВОВИЧ; РЕЗНИК РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ; РАСТОРГУЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; КРИВЦУН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ; ФЕВЗИЕВ РАИФ ЭНВЕРОВИЧ; ДАВЛЕТБАЕВ САЛМАН ИБРАГИМОВИЧ; ВЕЙШТОРТ БОРИС БОРИСОВИЧ; КОНДАКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ; ТАНГИРКУЛОВ СИРОЖ АБДУМАЖИД УГЛИ; ЦЫМБАЛЮК НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ХАМРАЕВ АББОСЖОН КОБИЛКЕК УГЛИ; БАРАТОВ УСМАН АКРАМОВИЧ; БОЦИЕВ ВЛАДИМИР АХСАРБЕКОВИЧ; ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ; КАБИРКУЛОВ ХАБИБУЛЛО ШАРИФЖОНОВИЧ.

Единый реестр иностранных агентов:

«Евразийская антимонопольная ассоциация»; Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС»; Региональная общественная правозащитная организация «Союз «Женщины Дона»; Автономная некоммерческая научноисследовательская организация «Центр социальной политики и гендерных исследований»; Региональная общественная организация в защиту демократических прав и свобод «ГОЛОС»; Некоммерческая организация Фонд «Костромской центр поддержки общественных инициатив»; Калининградская региональная общественная организация «Экозащита!-Женсовет»; Фонд содействия защите прав и свобод граждан «Общественный вердикт»; Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр «Мемориал»; Автономная некоммерческая организация «Юристы за конституционные права и свободы»; Межрегиональная Ассоциация правозащитных общественных объединений «Правозащитная ассоциация»; Санкт-Петербургская региональная общественная правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга»; Фонд «Институт Развития Свободы Информации»; Автономная некоммерческая организация «Научный центр международных исследований «ПИР»; Ассоциация «Партнерство для развития» (Саратовская региональная общественная благотворительная организация); Частное учреждение «Информационное агентство МЕМО. РУ»; Некоммерческое партнерство «Институт региональной прессы»; Автономная некоммерческая организация «Московская школа гражданского просвещения»; Архангельская региональная общественная организация социальнопсихологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс»; Карачаево-Черкесская Республиканская молодежная общественная организация «Союз молодых политологов»; Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»; Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов; Калининградская региональная общественная организация «Правозащитный центр»; Региональная общественная организация «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова»; Санкт-Петербургская правозащитная общественная организация «Лига избирательниц»; Фонд поддержки свободы прессы; Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация «Гражданский контроль»; Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Ресурсный правозащитный центр»; Межрегиональная общественная правозащитная организация «Человек и Закон»; Автономная некоммерческая организация «Центр социального проектирования «Возрождение»; Межрегиональная общественная организация «Информационнопросветительский центр «Мемориал»; Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток»; «Частное учреждение в СанктПетербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран»; Автономная некоммерческая правозащитная организация «Молодежный центр консультации и тренинга»; Еврейское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Муниципальная Академия»; Некоммерческое партнерство «Институт развития прессы-Сибирь»; Мурманская региональная общественная организация «Центр социально-психологической помощи и правовой поддержки жертв дискриминации и гомофобии «Максимум»; Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества «ГОЛОС – Поволжье»; Межрегиональная благотворительная общественная организация «Сибирский экологический центр»; Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»; Городская общественная организация «Самарский центр гендерных исследований»; Региональный Фонд «Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации», с 05.12.2023 Фонд "Центр Защиты Прав Средств массовой информации"; Челябинский региональный благотворительный общественный фонд «За природу»; Челябинское региональное экологическое общественное движение «За природу »; Общественное региональное движение «Новгородский Женский Парламент»; Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений «АЗЕРБАЙДЖАН»; Мурманская региональная молодежная общественная организация «Гуманистическое движение молодежи»; Мурманская региональная общественная экологическая организация «Беллона-Мурманск»; Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр экологии и безопасности»; Фонд поддержки социальных проектов «Миграция XXI век»; Ростовская городская общественная организация «ЭКО-ЛОГИКА»; Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р»; Озерская городская социальноэкологическая общественная организация «Планета надежд»; Новосибирский областной общественный фонд «Фонд защиты прав потребителей»; Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие»; Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29; Калининградская региональная общественная организация информационно-правовых программ «Женская лига»; Автономная некоммерческая организация «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36»; Ассоциация «Экспертно-правовое партнерство «Союз»; Некоммерческое партнерство «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций»; «Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран»; Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций»; Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов «АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА»; Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник»; Нижегородская региональная общественная организация «Экологический центр «Дронт»; ФОНД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА «ДИНАСТИЯ»; НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫЙ ФОНД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ»; Территориальное объединение работодателей «Ефремовский районный союз промышленников и предпринимателей»; Региональная общественная организация «Центр независимых исследователей Республики Алтай»; ФОНД "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ"; РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НУОРИ КАРЬЯЛА» («МОЛОДАЯ КАРЕЛИЯ); МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД МИРА НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ; Автономная некоммерческая организация «Центр независимых социологических исследований»; Автономная некоммерческая организация «Центр информации «ФРИИНФОРМ»; Региональная общественная организация содействия охране репродуктивного здоровья граждан «Народонаселение и Развитие»; Алтайская краевая общественная организация «Геблеровское экологическое общество»; АССОЦИАЦИЯ «СОДЕЙСТВИЕ В ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ «ПРАВОВАЯ ОСНОВА»; Межрегиональная общественная организация «Северная природоохранная коалиция»; КОМИ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА «МЕМОРИАЛ»; Алтайский краевой экологокультурный общественный фонд «Алтай-21век»; МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОС – УРАЛ»; ФОНД ПОДДЕРЖКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «СРЕДА»; Нижегородская областная социальноэкологическая общественная организация «Зеленый мир»; ФОНД «ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЙСТВИЕ»; Некоммерческое партнерство «Альянс фондов местных сообществ Пермского края»; Кабардино-Балкарский республиканский общественный правозащитный центр Региональное отделение Общероссийского общественного движения «За права человека»; ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»; Межрегиональный общественный экологический фонд «ИСАР-СИБИРЬ»; ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР»; Региональная общественная организация по улучшению качества жизни общества «Сибирская линия жизни»; Фонд в поддержку демократии «ГОЛОС»; Региональная общественная организация «Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува»; Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»; Автономная некоммерческая организация «Информационноисследовательский центр «Ясавэй Манзара»; Межрегиональная общественная благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПРИНЦИПЪ»; Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства»; Союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека»; Фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека «Женщины Дона»; Красноярское региональное экологическое общественное движение «Друзья сибирских лесов»; Омская городская общественная организация «Фотоклуб «Со-бытие»; Региональное общественное учреждение научно-информационный центр «МЕМОРИАЛ»; Иркутская региональная общественная организация «Байкальская Экологическая Волна»; Некоммерческая организация «Фонд защиты гласности»; Автономная некоммерческая организация «Институт прав человека»; Межрегиональная общественная организация «Центр содействия коренным малочисленным народам Севера»; Местная общественная благотворительная экологическая организация Зеленый Мир; Автономная некоммерческая организация «Правозащитная организация «МАШР»; Калининградская региональная общественная организация содействия развитию женского сообщества «Мир женщины»; Региональная общественная организация «Информационноисследовательский центр «Панорама»; Забайкальское краевое общественное учреждение «Общественный экологический центр «Даурия»; Городская общественная организация «Екатеринбургское общество «МЕМОРИАЛ»; Межрегиональная общественная организация «Комитет по предотвращению пыток»; Межрегиональная общественная организация «Бюро общественных расследований»; Нижегородская региональная общественная организация «Институт прогнозирования и урегулирования политических конфликтов»; Городская общественная организация «Рязанское историкопросветительское и правозащитное общество «Мемориал» (Рязанский Мемориал); Санкт-Петербургская общественная организация «Общество содействия социальной защите граждан «Петербургская ЭГИДА»; Челябинский региональный орган общественной самодеятельности – женское общественное объединение «Женщины Евразии»; Омская региональная общественная организация «Центр охраны здоровья и социальной защиты «СИБАЛЬТ»; Челябинский региональный орган общественной самодеятельности «Уральская правозащитная группа»; Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии «Уральский демократический фонд»; Благотворительный фонд социальноправовой помощи «Сфера»; Межрегиональная общественная организация «Центр гражданского образования и прав человека»; Некоммерческая организация Международный Фонд развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «БАТАНИ»; Автономная некоммерческая организация «Центр социальнотрудовых прав»; Региональная общественная экологическая организация Республики Алтай «Архар»; Автономная некоммерческая организация «Издательский дом «Валентин Мануйлов»; Региональная общественная организация «Школа экологии Души «Тенгри»; Автономная некоммерческая организация «Ганзейское бюро/Информационное бюро земли Шлезвиг-Гольштейн в Калининграде»; Красноярская региональная общественная организация «Агентство общественных инициатив»; Саратовская Региональная Общественная Организация «Социум»; Пермская региональная общественная организация «Пермская гражданская палата»; Региональная общественная организация Интеграционный центр «Миграция и Закон»; Некоммерческое партнерство по поддержке социальнопрофилактических программ в сфере общественного здоровья «ЭСВЕРО»; Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова; Алтайская региональная спортивнопатриотическая молодежная общественная организация «Арктика»; Автономная некоммерческая организация «Свободное слово»; Фонд «Институт экономического анализа»; Пензенская региональная молодежная общественная организация по профилактике негативных явлений среди молодежи «Панацея»; Самарская региональная общественная организация «Клуб выпускников американских программ»; Автономная некоммерческая организация «Издательство «Парк Гагарина»; Автономная Некоммерческая Организация «Аналитический Центр Юрия Левады»; Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу»; Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»; Фонд поддержки гражданских свобод «Правовая миссия»; Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»; Свердловский областной общественный Фонд «Эра здоровья»; Чапаевская городская общественная организация «Ассоциация медицинских работников города Чапаевска»; Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния»; Ассоциация «Интернет Сообщество»; Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения «Проект Апрель»; Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации «Информационнометодический центр «Анна»; Краснодарская региональная благотворительная общественная организация «Южный правозащитный центр»; Свердловское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историкопросветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»; Региональная общественная организация содействия просвещению граждан «Информационноаналитический центр «Сова»; Свердловская областная общественная организация содействия легальной миграции «Нелегалов.Нет»; Санкт-Петербургская общественная организация Экологический правозащитный Центр «Беллона»; Молодежная Общественная Организация Солонешенского района «Про-Движение»; Калининградское региональное общественное учреждение «Общество немецкой культуры и российских немцев «Айнтрахт Согласие»; Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению «Так-так-Так»; Мурманская областная общественная организация «Кольский экологический центр»; Фонд содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга»; Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов «Новое время»; Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российское историкопросветительское и правозащитное общество «Мемориал»; Архангельская региональная молодежная экологическая общественная организация «Этас»; Вологодская региональная общественная организация «Культурнопросветительское общество «Полония»; Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»; «Голос Америки»; «Idel.Реалии»; Кавказ.Реалии; Крым.Реалии; Телеканал Настоящее Время; Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi); Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC); «Сибирь.Реалии»; «Фактограф»; Алтайская краевая общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор»; Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие»; Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»; Фонд «Институт экономических и социальных исследований»; Саратовское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Евро-Азиатское геофизическое общество»; Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям; Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан; Челябинское региональное диабетическое общественное движение «ВМЕСТЕ»; Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области защиты прав человека «Молодежная правозащитная группа»; Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения «Центр социальноинформационных инициатив Действие»; Автономная некоммерческая организация «Институт глобализации и социальных движений»; Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека»; Фонд «В защиту прав заключенных»; Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия»; Частное учреждение «Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации»; Общественная организация «Саратовский областной еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие); Ингушское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; Саратовская региональная общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом; Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз»; Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией»; Ингушская региональная общественная организация «Институт социальных изменений»; Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг «Гражданская инициатива против экологической преступности»; «Север.Реалии»; Фонд «Общественный фонд социального развития «Генезис»; Некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива»; Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»; Автономная некоммерческая организация Центр развития социальных инициатив «Проектория»; Фонд содействия правовому просвещению населения «Лига Избирателей»; Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»; Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан «Феникс плюс»; Межрегиональная общественная организация реализации социальнопросветительских инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург»; Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг «Акцент»; Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT»; Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан»; Программно-целевой Благотворительный Фонд «СВЕЧА»; Красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа»; Апахончич Дарья Александровна; Камалягин Денис Николаевич; Маркелов Сергей Евгеньевич; Пономарев Лев Александрович; Савицкая Людмила Алексеевна; Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ»; Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей»; Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014); Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ»; Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией»; Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io»; Автономная некоммерческая организация по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук»; Автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики»; Баданин Роман Сергеевич; Гликин Максим Александрович; Железнова Мария Михайловна; Лукьянова Юлия Сергеевна; Маетная Елизавета Витальевна; Маняхин Петр Борисович; Чуракова Ольга Владимировна; Ярош Юлия Петровна; Апухтина Юлия Владимировна; Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб»; Юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге, Латвийская Республика (дата регистрации 26.06.2015), являющееся администратором доменного имени интернет-издания «The Insider SIA», https://theins.ru; Гройсман Софья Романовна; Постернак Алексей Евгеньевич; Рождественский Илья Дмитриевич; Рубин Михаил Аркадьевич; Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос"; Анин Роман Александрович; Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиа-проектов «Четвертый сектор»; Юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике (регистрационный номер 50008295751, дата регистрации 24.02.2020); Великовский Дмитрий Александрович; Долинина Ирина Николаевна; Мароховская Алеся Алексеевна; Петров Степан Юрьевич; Общество с ограниченной ответственностью Телеканал Дождь; Шлейнов Роман Юрьевич; Шмагун Олеся Валентиновна; Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021»; Общество с ограниченной ответственностью «Вега 2021»; Общество с ограниченной ответственностью «Главный редактор 2021»; Общество с ограниченной ответственностью «Ромашки монолит»; Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты»; Важенков Артем Валерьевич; Верзилов Петр Юрьевич; Ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований»; Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры»; Грезев Александр Викторович; Гурман Юрий Альбертович; Гусев Андрей Юрьевич; Медиапроект "ОВД-Инфо"; Егоров Владимир Владимирович; Жилинский Владимир Александрович; Жилкин Владимир Владимирович; Общество с ограниченной ответственностью «Зона права»; Общество с ограниченной ответственностью «ЗП»; Иванова София Юрьевна; Карезина Инна Павловна; Каткова Вероника Вячеславовна; Кильтау Екатерина Викторовна; Ковин Виталий Сергеевич; Костылева Полина Владимировна; Кузьмина Людмила Гавриловна; Любарев Аркадий Ефимович; Лютов Александр Иванович; Петров Алексей Викторович; Пигалкин Илья Валерьевич; Пискунов Сергей Евгеньевич; Смирнов Сергей Сергеевич; Тихонов Михаил Сергеевич; Общество с ограниченной ответственностью «ЖУРНАЛИСТИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ»; Арапова Галина Юрьевна; Вольтская Татьяна Анатольевна; Американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation» (США), являющаяся владельцем интернетиздания https://mnews.world/; Компания «Stichting Bellingcat», зарегистрированная в Нидерландах (дата регистрации 11.07.2018); Захаров Андрей Вячеславович; Клепиковская Екатерина Дмитриевна; Общество с ограниченной ответственностью «МЕМО»; Перл Роман Александрович; Симонов Евгений Алексеевич; Соловьева Елена Анатольевна; Сотников Даниил Владимирович; Сурначева Елизавета Дмитриевна; Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия – Наше Мнение»; Акционерное общество «РС-Балт»; Общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа», с 26.01.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Чайка Белые сады»; Ветошкина Валерия Валерьевна; Заговора Максим Александрович; Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ - сеть"; Оленичев Максим Владимирович; Павлов Иван Юрьевич; Скворцова Елена Сергеевна; Общество с ограниченной ответственностью «Как бы инагент»; Кочетков Игорь Викторович; Общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы»; Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов»; Еланчик Олег Александрович; Общество с ограниченной ответственностью «Нобелевский призыв»; Гималова Регина Эмилевна; Григорьев Андрей Валерьевич; Григорьева Алина Александровна; Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право"; Хисамова Регина Фаритовна; Автономная некоммерческая организация по реализации социальноправовых программ "Лилит"; Дальневосточное общественное движение "Маяк"; Санкт-Петербургская ЛГБТинициативная группа "Выход"; Инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"; Алексеев Андрей Викторович; Бекбулатова Таисия Львовна; Беляев Иван Михайлович; Владыкина Елена Сергеевна; Гельман Марат Александрович; Никульшина Вероника Юрьевна; Толоконникова Надежда Андреевна; Шендерович Виктор Анатольевич; Общество с ограниченной ответственностью «Данное сообщение»; Общество с ограниченной ответственностью «Номер семьдесят семь»; Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом «Новая глава»; Общество с ограниченной ответственностью «ЛПНМ»; Региональная национально-культурная общественная организация "Туба калык" (Тубалары); Айнбиндер Александра Александровна; Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+инициатив; Общество с ограниченной ответственностью «Новогодний выпуск»; Общество с ограниченной ответственностью «Процесс 2021»; Автономная некоммерческая организация "Друзья Балтики"; Автономная некоммерческая организация для издания научнопопулярной газеты "ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ-НАУКА"; Благотворительный фонд развития филантропии; Deutsche Welle (Германия, KurtSchumacher-Strasse 3, 53113 Bonn); Борзунова Мария Михайловна; Воробьев Виктор Викторович; Голубева Анна Львовна; Константинова Алла Михайловна; Малкова Ирина Владимировна; Мурадов Мурад Абдулгалимович; Осетинская Елизавета Николаевна; Понасенков Евгений Николаевич; Ганапольский Матвей Юрьевич; Киселев Евгений Алексеевич; Борухович Ирина Григорьевна; Дремин Иван Тимофеевич; Дубровский Дмитрий Викторович; Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "ИНТЕРРА"; Маяковская Екатерина Алексеевна; Фейгин Марк Захарович; Филимонов Андрей Викторович; Дзугкоева Регина Николаевна; Доброхотов Роман Александрович; Дудь Юрий Александрович; Елкин Сергей Владимирович; Кругликов Кирилл Игоревич; Сабунаева Мария Леонидовна; Семенов Алексей Владимирович; Шаинян Карен Багратович; Шульман Екатерина Михайловна; Асафьев Артур Валерьевич; Вахштайн Виктор Семенович; Венедиктов Алексей Алексеевич; Воронов Владимир Владимирович; Лушникова Екатерина Евгеньевна; Волков Леонид Михайлович; Невзоров Александр Глебович; Пархоменко Сергей Борисович; Сироткин Ярослав Николаевич; Кара-Мурза Владимир Владимирович; Баранова Наталья Владимировна; Общество с ограниченной ответственностью «Апология»; Гозман Леонид Яковлевич; Кагарлицкий Борис Юльевич; Климарев Михаил Валерьевич; Константинов Денис Владимирович; Милов Владимир Станиславович; Автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства "Типография"; Моргенштерн Алишер Тагирович; Соболь Любовь Эдуардовна; Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЗА НОРМ»; Каспаров Гарри Кимович; Ходорковский Михаил Борисович; Общество с ограниченной ответственностью «Апрельские тезисы»; Томская региональная общественная организация по защите прав и интересов женщин "Женский голос"; Данилович Ирина Брониславовна; Кашин Олег Владимирович; Петров Николай Владимирович; Пивоваров Алексей Владимирович; Соколов Михаил Владимирович; Цветкова Юлия Владимировна; Чичваркин Евгений Александрович; Комитет против пыток/Команда против пыток; Общество с ограниченной ответственностью «Первый научный»; Общество с ограниченной ответственностью «Вертолет и ко»; Белоцерковская Вероника Борисовна; Кац Максим Евгеньевич; Лазарева Татьяна Юрьевна; Шаведдинов Руслан Табризович; Яшин Илья Валерьевич; Общество с ограниченной ответственностью «Иноагент ААВ»; Алешковский Дмитрий Петрович; Альбац Евгения Марковна; Быков Дмитрий Львович; Галямина Юлия Евгеньевна; Лойко Сергей Леонидович; Мартынов Кирилл Константинович; Медведев Сергей Александрович; Крашенинников Федор Геннадиевич; Общество с ограниченной ответственностью «Новости»; Гордеева Катерина Владимировна; Гордон Дмитрий Ильич; Жданов Иван Юрьевич; Федоров Кирилл Владимирович; Зимин Борис Дмитриевич; Шац Михаил Григорьевич; Макаревич Андрей Вадимович; Афанасьев Андрей Андреевич; Общество с ограниченной ответственностью «Время колокольчиков»; Латынина Юлия Леонидовна; Соловей Валерий Дмитриевич; Наки Майкл Сидней; Эйдельман Тамара Натановна; Шукаева Елена Викторовна; Галкин Максим Александрович; Иванов Дмитрий Сергеевич; Кен Даниил Олегович; Кушнарь Александр Александрович; Цимбалюк Роман Владимирович; Мартыненко Тимофей Сергеевич; Литвин Богдан Геннадьевич; Балтатарова Евгения Семеновна; Глуховский Дмитрий Алексеевич; "Ресурсный центр для ЛГБТ"; Попова Алена Владимировна; Сторожева Ирина Владимировна; Федоров Мирон Янович; Ясавеев Искэндэр Габдрахманович; Общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди»; Долин Антон Владимирович; Жадаев Иван Алексеевич; Куцылло Вероника Иосифовна; Рувинский Владимир Владимирович; Телегина Наталия Геннадьевна; Дзядко Тихон Викторович; Харатьян Кирилл Евгеньевич; «Молодежное демократическое движение «Весна»; Низовцев Дмитрий Александрович; Ярмыш Кира Александровна; Общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»; Зыгарь Михаил Викторович; Босов Катерина Евгеньевна; Кочкин Семен Александрович; Роднянский Александр Ефимович; Габбасов Руслан Салаватович; Плющев Александр Владимирович; Пономарев Илья Владимирович; Шадрина Татьяна Владимировна; Шуманов Илья Вячеславович; Баев Андрей Сергеевич; Докучаев Алексей Алексеевич; Беньяш Михаил Михайлович; Березовец Тарас Валерьевич; Котрикадзе Екатерина Бесикиевна; Роменский Владимир Андреевич; Синдеева Наталья Владимировна; Яковина Иван Викторович; Закрытая компания с ограниченной ответственностью «Букмейт Лимитед» (Ирландия); Биккинин Ирек Дамирович; Колезев Дмитрий Евгеньевич; Алексеев Иван Александрович; Заякин Андрей Викторович; Карпук Руслан Леонидович; Мальцев Вячеслав Вячеславович; Светов Михаил Владимирович; Усанова Олимпиада Валентиновна; Шихман Ирина Юрьевна; Барабашова Любовь Григорьевна; Новиков Илья Сергеевич; Монгайт Анна Викторовна; Гармажапова Александра Цыреновна; Телин Федор Алексеевич; Ройзман Евгений Вадимович; Ковин Виталий Сергеевич; Московский региональный общественный благотворительный фонд «Социальное партнерство»; Общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»; Транс-инициативная группа «ТДействие»; Аскеров Ровшан Энвер оглы; Экологическое движение «42»; Апресян Рубен Грантович; Фишман Михаил Владимирович; Мурзагулов Ростислав Рафкатович; The Bell; Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»; Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»; Самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида»; Таратута Юлия Леонидовна; Тютрин Иван Иванович; Любимов Дмитрий Александрович; Давыдов Дмитрий Викторович; Грязневич Наталья Владимировна; Жвик Анастасия Николаевна; Ганнушкина Светлана Алексеевна; Пьяных Глеб Валентинович; Колесников Андрей Владимирович; Автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТсообщество»; Anti-Corruption Foundation Inc.; «Феминистское Антивоенное Сопротивление»; Общественная организация «Роскомсвобода»; Троицкий Артемий Кивович; Смольянинов Артур Сергеевич; Кирсанов Сергей Владимирович; Фурсов Анатолий Владимирович; Ухов Сергей Анатольевич; Шелест Александр; Общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЕС»; Гырдымова Елизавета Андреевна; Осечкин Владимир Валерьевич; Устимов Антон Михайлович; Яганов Ибрагим Хасанбиевич; Харченко Вадим Михайлович; Беседина Дарья Станиславовна; Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK»; Прусикин Илья Владимирович; Агумава Фидель Эдуардович; Омбадыков Эрдни Басан; Кашапов Рафис Рафаилович; Серенко Дарья Андреевна; Общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия»; Фонд развития цифровых прав; Мезерин Павел Владимирович; Соболев Николай Юрьевич; Макашенец Александр Юрьевич; Дудко Екатерина Артуровна; Прокашева Елена Владимировна; Рамазанова Земфира Талгатовна; Гудков Дмитрий Геннадьевич; Галлямов Аббас Радикович; Намазбаева Татьяна Валерьевна; Асланян Сергей Степанович; Шпилькин Сергей Александрович; Ривина Анна Валерьевна; Казанцева Александра Николаевна; Зубов Андрей Борисович; Школа свободной общественной мысли «Возрождение»; Лошак Андрей Борисович; Всемирный фонд природы, с 18.09.2023 Фонд охраны окружающей среды и защиты животных; Фонд «Свободная Бурятия»; Губарев Даниил Евгеньевич; Гуриев Сергей Маратович; Гершензон Лев Михайлович; Гудков Геннадий Владимирович; Водвуд Вераника Сергеевна; Варламов Илья Александрович; Парни Плюс/Парни+; Чиков Павел Владимирович; Айсин Руслан Валерьевич; Лада-Русь Светлана Михайловна; Бакалейко Богдан Владимирович; Покровский Максим Сергеевич; Бойко Сергей Андреевич; Чентемиров Георгий Ростиславович; «Теплица социальных технологий»; Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие; «Настоящая Россия»; Общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр»; Бабченко Аркадий Аркадьевич; Слепаков Семен Сергеевич; Яковенко Игорь Александрович; Мунтян Павел Андреевич; Каныгин Павел Юрьевич; Фонд Карнеги за международный мир; Издание «Агентство»; Интернет-издание «Полигон»; «Радужная ассоциация»; Грозев Христо; Севец-Ермолина Наталья Федоровна; Вихарева Эльвира Владимировна; Автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»; Журналистский проект «Адвокатская улица»; Матвеев Ян Андреевич; Осовцов Александр Авраамович; Преображенский Иван Сергеевич; Албуров Георгий Валентинович; Максакова-Игенбергс Мария Петровна; Певчих Мария Константиновна; Пастухов Владимир Борисович; Агафонова Елена Владимировна; «Кризисная группа СК SOS» (North Caucasus SOS Crisis Group); Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГА ИНФО»; Женское общественно-политическое движение «Мягкая сила»; Общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб»; Бортник Егор Михайлович; Аллеман Ирина Владимировна; Иноземцев Владислав Леонидович; Чернышов Сергей Андреевич; Архипова Александра Сергеевна; Габуев Александр Тамерланович; Пшеничная Анна Эдуардовна; Цуканова Ольга Викторовна; «Общенародный Союз Возрождения России»; «Совет матерей и жен»; Гаджиев Магомед Тажудинович; Супер Роман Владимирович; Орешкин Дмитрий Борисович; Кузахметов Максим Рафикович; Издание «Проект»; Общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ»; Шлосберг Лев Маркович; Алексашенко Сергей Владимирович; Манский Виталий Всеволодович; Прокопьева Светлана Владимировна; Информационный портал «ВЕСЬМА»; Фонд «Свободная Якутия» (Free Yakutia Foundation); Парамонова Юлия Борисовна; Невзлин Леонид Борисович; Колмановский Илья Александрович; Лобанов Михаил Сергеевич; Боварь Виталий Викторович; Латыпов Роберт Рамилевич; Белик Александр Еленович; Ступин Евгений Викторович; «Движение сознательных отказчиков»; Комьюнити-центр «Действие»; Гребенщиков Борис Борисович; Тимонов Михаил Леонидович; Морев Андрей Зиновьевич; Гольдшмидт Филипп; Горпинченко Алексей Вячеславович; Караулов Андрей Викторович; Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы»; Сетевое издание Sota.vision; Издание «Бумага»; Боровой Константин Натанович; Козырев Михаил Натанович; Суляндзига Павел Васильевич; Литвинов Александр Сергеевич; Центр Т; Общественная организация «Омское гражданское объединение»; Автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого»; Интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия»; Общество с ограниченной ответственностью «Три «Ч»; Общество с ограниченной ответственностью «БИТРЭЙ»; Пионтковский Андрей Андреевич; Сотникова Татьяна Александровна; Горалик Линор-Джулия (Горалик Юлия Борисовна); Кривенко Сергей Владимирович; Илларионов Андрей Николаевич; Кондакова Саргылана Константиновна; Довданов Владимир Анатольевич; Крутихин Михаил Иванович; Дымарский Виталий Наумович; Рогов Кирилл Юрьевич; Эггерт Константин Петрович; Кочесоков Мартин Хусенович; Штефанов Александр Андреевич; MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующий проект My Russian Rights; Интернет-издание «Довод»; Муратов Дмитрий Андреевич; Белый Руслан Викторович; Радзинский Олег Эдвардович; Баршева Оксана Андреевна; Резник Максим Львович; Сонин Константин Исаакович; Карпов Евгений Вячеславович; Катаев Денис Сергеевич; Вачагаев Майрбек Момуевич; Антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva); Котляров Владимир Андреевич; Митрохин Николай Александрович; Шакиров Мумин Шакирович; Мальгин Андрей Викторович; Пелевина Наталья Владиславовна; Подольская Ольга Валерьевна; Белковский Станислав Александрович; Федоров Юрий Евгеньевич; Седов Кирилл Вадимович; Шепелин Илья Андреевич; Кочегин Евгений Сергеевич; Сидельников Андрей Александрович; Малаховская Елена Владимировна; Доможиров Евгений Валерьевич; Рудакова Диана Борисовна; Рудой Андрей Владимирович; Жуковский Владислав Сергеевич; Муждабаев Айдер Иззетович; Вотановский Виталий Викторович; Ковальченко Сергей Владимирович; Романова Ольга Евгеньевна; Волобуев Игорь Михайлович; Курманакаев Анвар Мусабиевич; Косыгин Илья Евгеньевич; Кунадзе Георгий Фридрихович; Савва Михаил Валентинович; Общество с ограниченной ответственностью «Новогодний выпуск 2023»; Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСМИССИЯ»; Качур Кирилл Витальевич; Губин Дмитрий Павлович; Еловский Дмитрий Сергеевич; Солдатов Андрей Алексеевич; Снеговая Мария Владиславовна; Малов Алексей Владимирович; Колдобский Сергей Григорьевич; Проект «Гроза»; «Кедр.медиа»; Общество с ограниченной ответственностью «Команда против пыток»; Никандров Марат Игоревич; Троянова Яна Александровна; Морозов Александр Олегович; Бер Илья Леонидович; Свердлин Григорий Сергеевич; Интернет-издание «The Moscow Times»; Hidemy.network Ltd.; Давлятчин Илья Владимирович; Венявкин Илья Геннадиевич; Юсупов Идрис Гасан-Гусейнович; Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»; Касьянов Михаил Михайлович; Эйдман Игорь Виленович; Буракова Анастасия Андреевна; Проект "Ковчег"; "Телеканал Дождь"; Вайсман Анатолий Александрович; Шведов Григорий Сергеевич; Пирогова Хельга Вадимовна; Затирко Андрей Викторович; Соколов Денис Владимирович; Ратникова Валерия Евгеньевна; Дарбинян Саркис Симонович; Рыклин Александр Юрьевич; Баунов Александр Германович; Куваев Олег Игоревич; Кураев Андрей Вячеславович; Проект "Можем объяснить"; Интернет-издание "Вёрстка Медиа"; Общество с ограниченной ответственностью «ВОБНИАР»; Чхартишвили Григорий Шалвович; Минкин Александр Викторович; Соколов Антон Сергеевич; Куршин Андрей Владимирович; Интернет-издание «Холод»; Юдин Григорий Борисович; Тагаева Лола Маджидовна; Чирикова Евгения Сергеевна; Живица Владислав Геннадьевич; Олейник Владислав Александрович; Лекторий «Живое слово»; «Комитет ингушской независимости»; Трудолюбов Максим Анатольевич; Потапенко Дмитрий Валерьевич; Проект «ВОТ ТАК»; Соколов Никита Павлович; Орлов Олег Петрович; Козловский Станислав Александрович; Картавин Антон Викторович; Степанов Сергей Николаевич; Чимаров Михаил Юрьевич; Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛКИН КАРТОН»; Синеокая Юлия Вадимовна; Наринская Анна Анатольевна; Кукушкин Никита Андреевич; Тиньков Олег Юрьевич; Арцуев Аслан Хамзатович.